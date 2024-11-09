Kocaeli'de bugünün gençleri, geleceğin annelerine KO-MEK’ten ev becerileri eğitiminde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Sadece meslek ve sanat eğitimlerine değil, ihtiyaca yönelik kurumlara ve vatandaşlara da özel eğitimler veren KO-MEK, şimdinin gençleri geleceğin annelerine ev becerileri kursu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda katılımcılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinde pizza, cookie, İzmir bomba ve cup kek yapımını öğrendi.

Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklığında Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlikteliğindeki yerel destek programı kapsamında desteklenen, geleceğin anneleri projesi üçüncü el ve ev becerileri-mutfak atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. Usta eğitmenler eşliğinde mutfakta oldukça eğlenen geleceğin anneleri birbirinden lezzetli ürünler yaparak öğrenmenin keyfine ulaştı.

Yiyecek içecek hizmetleri alanında şimdiye kadar 25 bin 225 kişiye hizmet veren KO-MEK, birçok kurs merkezinde bulunan Türk mutfağı sınıflarında eğitimlerine devam ediyor. Tamamen ücretsiz verilen eğitimlerden yararlanmak isteyenler, online olarak www.komek.org adresine kolaylıkla başvurabiliyorlar.