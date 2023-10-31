Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.