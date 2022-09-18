Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında plastik kalıpların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yapıyor.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında plastik kalıpların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışması yapıyor.

Yangın, Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında bulunan plastik kalıplar alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.