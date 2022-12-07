Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Erzurum’un coğrafi işaretli ürünleri olan cağ kebabı ve İspir fasulyesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Cumartesi günü Türkiye rekoru kırılarak 1 ton İspir fasulyesi vatandaşlara dağıtılacak.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Erzurum’un coğrafi işaretli ürünleri olan cağ kebabı ve İspir fasulyesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde Cumartesi günü Türkiye rekoru kırılarak 1 ton İspir fasulyesi vatandaşlara dağıtılacak.

Coğrafi işaret tescilli ürünler Türkiye’nin birçok noktasında sergilenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Erzurum İspir Fasulyesi ve Cağ Kebabı Günleri gerçekleştirildi. Gebze Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Erzurum’a ait bir çok yöresel lezzet tanıtıldı. Programda davul-zurna çalındı, cağ kebaplar şişe takıldı ve İspir fasulyesi pişirildi. Stantları gezen vatandaşlar, Erzurum’a ait yöresel lezzetlerin tadına bakıp alışveriş yapma imkanı buldu. Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte, coğrafi işaretli bir ürün olan İspir fasulyesinin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Türkiye rekoru kırılarak vatandaşlara 1 ton İspir fasulyesi dağıtılacak.

“1 ton fasulyeyi ücretsiz olarak dağıtacağız”

Erzurum’u Gebze’ye taşıdıklarını söyleyen Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel, “Erzurum’un ürünlerinin tanıtımlarını yapıyoruz. İspir fasulyesinin tanıtımını yapacağız. 1 ton fasulyeyi ücretsiz olarak dağıtacağız. Fasulyenin dışında Erzurum’a has ürünler var. Tereyağ, küflü peynir var, duttan yapılan pekmezlerimiz, kömeler var. Bu ürünleri tanıtmak için program yaptık. Gebze’de Erzurumluların çok yoğun bulunduğu bir bölge olduğu için programı burada yapmayı tercih ettik. Ürünlerimizi, Erzurum’u tanısınlar. Erzurumluların ne kadar misafirperver olduğunu görsünler. Pazar gününe kadar devam edecek. Dolu dolu geçeceğine eminiz. Ürünlerimizin tamamı Erzurum’dan geldi. Orada esnaf arkadaşlar kalktılar, buraya geldiler. Burada Gebze’deki hemşerilerimize hizmet etmek için geldiler” dedi.

“Doktorlarımız da artık bunu tavsiye edecek”

İspir fasulyesinin özelliklerinden bahseden işletme sahibi Fırat Küçük, “Niyetimiz İspir kuru fasulyesini herkese tattırmak. Bunun lezzetli olmasının sebebi özellikle doğal olması. Diğer fasulyelerden ayrımı, zahmetli, rakımı yüksek dağlarda yetişmesi, zor ve doğal olması. Başka fasulyelerde katkı maddeleri kullanıyorlar, her şey doğallıktan çıktı. İspir kuru fasulyesi kendi halinde yetişiyor, yapımı zor. Şeker hastalığına birebir. Buradan herkese tavsiye ediyoruz. Tatmayan da kalmasın. Herkes bunun diğerlerinden farkını tatsın, görsün. Dünyaya yavaş yavaş ihracatını da yapmaya başladık. İspir’in doğasında yetişiyor. Her toprakta yetişmediği için İspir kuru fasulyesi diyoruz. Oradaki toprağın veriminden dolayı bu fasulyenin özelliği tatlı olması. Şekere birebir. Doktorlarımız da artık bunu tavsiye edecek, reçeteye yazacaklar. Pişirirken kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Fazla baharat katmaması gerekiyor. Fasulyenin öz tadını almaları gerekiyor” diye konuştu.

“En büyük lezzetini veren şey bu etin üzerindeki kendi yağıdır”

Erzurum denilince akla ilk gelen şey olan cağ kebabının püf noktalarını anlatan işletme sahibi Emrah Yılgın ise “Cağ kebabın eti yaylada otlayan koyun ve kuzu etinden olur. Orada 1 yaşına geldikten sonra hayvanın kesimi yapılır, dinlendirilir. Sinir ve benzerleri temizlenir. Sadece tuz, karabiber ve soğanla pişirilir, herhangi bir katkı maddesi kesinlikte bunda bulamazsınız. 2-3 gün tuz, karabiber ve soğan ile salamura şeklinde bekler. 3 gün bekletildikten ve et iyice yumuşadıktan sonra şişlere takarız. Etin altı kızarmadan, sulu sulu pişiririz. Bu Erzurum’da bu şekilde daha çok tercih edilir. Ama müşterilerimiz pişkin istedikçe bunun altını iyice pişirip sunuyoruz. Bu Erzurum’un coğrafi işaretli bir ürünüdür. Bu altındaki kızarıklık kan değildir, etin suyudur. Yağı da zaten kendi yağıdır, bunun içerisine ekstra bir kuyruk yağı girmez. Kaburganın, butun ve kolun kendi yağıdır. En büyük lezzetini veren şey de bu etin üzerindeki kendi yağıdır” şeklinde konuştu.

“İnşallah diğer yöreler de bunu takip eder”

Etkinliği çok beğendiğini ve memnun olduğunu söyleyen Safiye Dimler isimli bir vatandaş da, “Kendim Erzincanlı olduğum halde Erzurum’un yöresel yiyeceklerini tatmaya geldim. Keşke bütün yörelerimiz böyle açık alanda tanıtımlarını yapsa. Biz de Türkiye’mizin tatlarını görmüş oluruz. Ben bu etkinliği çok beğendim. 1 ton İspir fasulyesi dağıtılırsa çok memnun olurum. En azından fasulyemizi tanıtmış oluruz, yemiş oluruz, tadını görmüş oluruz. İnşallah diğer yöreler de bunu takip eder. Biz de görürüz” ifadelerini kullandı.