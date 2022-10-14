Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti bölge trafik mevkiinde durdurduğu araçta 9 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanarak il göç idaresine teslim edildi.

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