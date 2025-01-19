Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu kapsamında kentin estetik, modern ve aydınlık görüntüsüne ayrı önem veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüs ve minibüs duraklarının daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesi için önemli bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, duraklara aydınlatma sistemleri monte etmeye başladı.

Böylece özellikle akşam saatlerinde yolcuların güvenliği artırılarak, duraklarda daha rahat bekleme ortamları oluşturuluyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 104 durağın aydınlatma çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, ışıl ışıl hale gelen duraklara tam not verdi.

Hem vatandaşların güvenliği hem de ulaşımda daha rahat bir deneyim sağlamak adına büyük önem taşıyan toplu taşıma duraklarında başlatılan aydınlatma çalışmaları, akşam saatlerinde özellikle kadınlar ve çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturuyor.

Çalışmalar, şehir genelindeki yoğun kullanılan duraklarla başlayarak, daha az kullanılan ve ihtiyaç olan duraklara da yayılacak şekilde devam edecek.