Kocaeli’de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kocaeli’de dilencilere ve sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı huzur çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde aranan şahıs, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; iki bin 608 şahıs sorgulandı. Bu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şahsa adli işlem yapılırken 5 şahsa dilencilik yaptığı gerekçesi ile idari işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 72 araç kontrol edilerek 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.