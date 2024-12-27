Kocaeli’de 15 bin personelin katıldığı eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Dev tatbikatta, Senaryo gereği 6.4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından ekiplerin müdahalesi ve koordinasyonu takdir topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm daire başkanlıkları ve iştiraklerin de katıldığı büyük bir deprem tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi. İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nün merkez olduğu tatbikata Büyükşehir’in il genelindeki tüm birimlerinden 15 bin personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) işlerliğinin test edildiği tatbikatta personellerin hızla tahliyesi, binadan ve enkaz altından yaralı kurtarma çalışmaları, belirlenen süre içerisinde başarıyla tamamlandı.

Tatbikat senaryosu gereği, saat 10.00’da merkez üssü Derbent olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 20 saniye sürdü. İştirakler dahil tüm Büyükşehir personellerinin katıldığı depremin ilk anında çök, kapan ve tutun yapılarak hayat üçgeni oluşturuldu.

Bilgi akışı telsizle sağlandı

Depremin hemen sonrasında Büyükşehir Belediyesi Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) faaliyete geçirildi. Depremin sona ermesiyle personel ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşaltmaya başladı. Toplanma alanına gelen personelden yaralı ve eksik olanlar tespit edildi. Ayrıca Büyükşehir’in tüm birimlerinden telsiz vasıtası ile oluşan durum hakkında bilgi alındı.

Senaryo gereği hasar oluşması sonucunda bina içerisindeki yaralı personel ile bina etrafındaki enkaz ve araç içerisinde bulunan personel, Kocaeli İtfaiyesi Müdahale ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Kocaeli İtfaiyesi’nin hızlı müdahalesiyle kurtarılan ve yaralı olan personel, 112 UMKE ekiplerine teslim edilerek, ilk müdahalesinin yapılması sağlandı. Öte yandan, boya ve vernik çamurundan etkilenen personeli kurtarmak için gerekli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, itfaiye personelleri "A tipi KBRN elbisesi" giyip yaralı personele gerekli müdahaleyi yaptı ve ardından ılık bölgede İZAYDAŞ KBRN ekiplerine teslim etti. Senaryo gereği bacanın 16. metre kotunda mahsur kalan periyodik bakım personeli de 42 metrelik merdivenli araçla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

"Olumsuz hava şartlarına rağmen tatbikatı başarıyla gerçekleştirdik"

Tatbikat sonrasında açıklamalarda Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, "Olumsuz hava şartlarına rağmen bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk. Afetin ne zaman geleceği belli değil. Bu yüzden çok daha anlamlı oldu bu tatbikat. Büyükşehir’deki çalışma arkadaşlarıma ve tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise "Tatbikata emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmaz ama deprem bölgesindeyiz. Dolayısıyla afetlere hazır olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.