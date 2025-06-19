Kocaeli Büyükşehir Mehter Takımı ve Bando Ekibi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda gerçekleşen keyifli konserle vatandaşları selamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Bando Ekibi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda verdikleri konserle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Parkın doğal atmosferiyle bütünleşen etkinlikte, mehteran ve bando ezgileri vatandaşlara hem coşku hem de huzur dolu anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR PARKA AKIN ETTİ

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın marşlarını duyan vatandaşlar, parkın dört bir yanından etkinlik alanına akın etti. Tarihi marşlar ve Türk sanat müziği ezgileriyle yankılanan parkta aileler, çocuklarıyla birlikte müziğin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise konseri çevredeki banklardan ve yürüyüş alanlarından takip etti. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği bu özel gecede, mehteran gösterisi izleyicilere tarihi bir atmosfer yaşattı ve milli duyguların güçlü şekilde hissedilmesini sağladı.

BANDO TAKIMI NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİ

Mehter gösterisinin ardından sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, modern ve geleneksel ezgileri harmanladığı repertuarıyla vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. “Fikrimin İnce Gülü” ve “Duydum ki Unutmuşsun” gibi sevilen eserlerin seslendirildiği mini konserde, vatandaşlar sevdikleriyle kol kola girerek şarkılara hep birlikte eşlik etti. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda toplanan kalabalık, bando takımının sergilediği performansı büyük bir ilgiyle takip etti.

MÜZİK VE DOĞA İLE İÇ İÇE BİR ORTAM

Konser boyunca vatandaşlar sadece müziğin değil, parkın doğal güzelliklerinin de tadını çıkardı. Ağaçların gölgesinde yürüyüş yapanlar, çimlerde oturarak konseri dinleyenler ve çocuklarıyla oyun oynayan aileler, Sağlıklı Yaşam Parkı’nın huzur veren ortamında müzikle iç içe keyifli anlar yaşadı.