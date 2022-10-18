Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S., kayınpederi Salih K.’nın evine geldi. Ö.S., yanında bulunan tabanca ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Baba kız kanlar içinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Salih K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Beyza S. ve Salih K.’nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.