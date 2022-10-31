Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 35 silah ve 11 kesici alet ele geçirildi.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 35 silah ve 11 kesici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek suçların önlenmesi adına 24-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yürüttü. Belirlenen adresler ve şahıslar üzerine yapılan aramalarda, 24 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 11 kesici alet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.