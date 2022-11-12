AFAD, Düzce depreminin yıl dönümde ülke genelinde büyük bir tatbikata imza attı. Radyo, televizyon ve camilerden yapılan duyuruyla saat 18.57’de vatandaşlar, Kocaeli’de de "Çök, kapan, tutun” hareketini yaptı.

AFAD, Düzce depreminin yıl dönümde ülke genelinde büyük bir tatbikata imza attı. Radyo, televizyon ve camilerden yapılan duyuruyla saat 18.57’de vatandaşlar, Kocaeli’de de "Çök, kapan, tutun” hareketini yaptı.

Türkiye genelinde ilk defa 81 ilde aynı anda deprem tatbikatı yapıldı. 12 Kasım Düzce Depremi’nin yıl dönümünde saat 18.57’de gerçekleşen tatbikata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) katıldı. Günler öncesinde vatandaşların cep telefonlarına bilgi mesajı atan AFAD, herkesi “Çök, kapan, tutun” hareketini yapmaya davet etti. Bugün saatler 18.57’i gösterdiğinde radyo, televizyon ve camilerden yapılan duyuruyla Kocaeli’de vatandaşlar hareketi yapmaya başladı. Tatbikatta yapılan uyarılarla güvenli görülen bir yerde veya sağlam bir nesnenin yanına çöken vatandaşlar, baş ve boyun bölgelerini korudu. Bazı vatandaşların ise tatbikata duyarsız kalması dikkat çekti. Gerçekleştirilen tatbikata Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Müftüsü Sinan Cihan ve AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan da katıldı.

"Çok sayıda gönüllü eğitiyoruz, ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz"

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Deprem olarak sıkıntılı bir bölgedeyiz. 17 Ağustos’u yaşadık. Yaklaşık 18 bin kardeşimiz hayatını kaybetti. 12 Kasım 1999 depreminin de bugün yıl dönümü. Depreme hazırlanmalıyız. İnsanlar eğitilirse panik anında ne yapacağını bilir. İnsanlar merdivene koşuyor halbuki en güvensiz yerler orası. Bu açıdan deprem geçinceye kadar en güvenli yere çökmemiz gerekir. Çok sayıda gönüllü eğitiyoruz, ekipmanlarımızı çoğaltıyoruz" dedi.

"Farkındalığı ve bilinci bu şekilde yükselteceğiz"

Tatbikatı oğluyla birlikte uygulayan Şenay Uzuncalı Taşkın ise “Tatbikattan haberim vardı, oğlumla birlikte uyguladım. Uygulamayı yararlı buluyorum. Biliyorsunuz deprem ülkesiyiz, zaman zaman bu tarz tatbikatların yapılmasından yanayım. Farkındalığı ve bilinci bu şekilde yükselteceğiz” diye konuştu.

"Tüm vatandaşlar tatbikatı uygulamadı, uygulamalarını beklerdim"

Tatbikat sırasında yaşadıklarını anlatan Ömer Düzenli, “Tatbikatı biliyordum hazırlıklıydık. Ben daha önceden Elazığ depremini yaşadım. Sanki depremi tekrardan yaşamış gibi oldum, duygularım depreşti. Her zaman hazırlıklı olmalıyız, her zaman bu anı yaşıyormuşuz gibi tedbirli olmalıyız. Depremin ne zaman geleceği belli olmuyor. Tüm vatandaşlar tatbikatı uygulamadı, uygulamalarını beklerdim. En azından herkes olmasa da yüzde ellisi uyguladı, farkına vardılar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.