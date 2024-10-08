Kocaeli Kitap Fuarı; sadece kitapseverlerin, bir yıl boyunca bu fuarı bekleyen kitap tutkunlarının değil mutlu çocukların da fuarıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu şehirde çocukların mutlu olması, en güzel şekilde yetişmesi ve eğitim alması için üzerine düşen her şeyi yapıyor. ‘’Çocuklar mutluysa şehir mutludur’’ ilkesinden yola çıkan Büyükşehir, 14. Kocaeli Kitap Fuarında çocukları ve gençleri sevdikleri yazarlarla buluştururken, öğrenciler de aradıkları tüm kitapları fuardaki stantlarda bulabiliyor. Anne babalarının elini tutup kitap fuarının yolunu tutan, kitapların arasında dolaşan, en sevdikleri roman karakterlerine kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerinde okunuyor. Çocuklar bu mutluluklarını da kitap fuarındaki panoya ‘’Kitap Fuarı iyi ki var’’ yazarak gösteriyor. Aynı şekilde ortaokul ve lise öğrencileri de hem derslerine yardımcı olacak hem de LGS ile TYT ve AYT’ye en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayacak kitapları bu fuarda buluyor.

Kaynak: igf