Kocaeli Büyükşehir’in yarıyıl tatil etkinlikleri çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Çocuklar bu sürede tatil keyfini ikiye katladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatil etkinlikleri kapsamında 7-16 yaş arasındaki çocuk dostları için de birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Etkinlikler 31 Ocak’ta (yarın) sona erecek.

HEM EĞLENDİRDİ HEM ÖĞRETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ara tatil etkinlikleri kapsamında İzmit ve Gebze’de birçok sanatsal etkinlik gerçekleştirdi. Eğlenerek öğrenmenin tadına varan öğrenciler ara tatili en güzel ve yararlı şekilde geçirmenin ayrıcalığını yaşadı. Sanat etkinliklerinin yanı sıra sinema ve tiyatro gösterileri de ara tatile neşe kattı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL RESİMLER

Tatilin ilk haftasından itibaren Seka Sanat İhtisas Merkezi sanatsal faaliyetlerin merkezi oldu. 21 Ocak Salı günü başlayan etkinlikler kapsamında ilk hafta Resim Atölyesi’nde; “Bal Kabağı Tasarımı”, “Renklerin Müziği-Şekillerin Ritmi” ve “Matisse ile Renkli Dünyalar” başlıklı etkinlikler düzenlendi. Resim branşı eğitmenlerinin gözetiminde yapılan atölyelerde çocuklar farklı teknikleri kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu.

SİNEMA VE TİYATRO GÖSTERİLERİ

İlk hafta içinde ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Ferdinand” isimli çocuk filmimin gösterimi gerçekleştiridi. Salonda eğlenceli anlar yaşayan çocuklar hep birlikte film izleme keyfinin tadına vardı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de ara tatilde eğlencenin odak noktalarından biri oldu. “Kurnaz Kedi”, “En iyi Dost”, “Çilek Abla” ve “Zeynep’in Masal Çadırı” oyunlarının yanı sıra “Ramazan Abimle Şarkılar Söylüyoruz” ve “İllüzyon Bubble Şov” gibi renkli sahne gösterileri çocukların tatil keyfini ikiye katladı.

GELENEKSEL SANATLARA YOĞUN İLGİ

Ara tatil etkinliklerinin ikinci haftası ise yine sanatla geçti. Bu hafta içinde çocuklara kat’ı, seramik ve resim branşlarında eğlenceli eğitimler yaptırılırken, unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel sanatlar da etkinliklerde büyük ilgi gördü. İlk olarak kat’ı branşı hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra bu sanatla ilgili atölye etkinliği gerçekleştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde ise Ebru ve Resim Atölyeleri faaliyetleri yapılırken Gebzeli çocuklar tatilde öğrendikleri ebru teknikleri ile en güzel resimlerini yapmanın mutluluğunu yaşadı.

FİLM GÖSTERİMİ İLE SONA ERECEK

Büyükşehir’in ara tatil etkinleri kapsamında iki hafta boyunca dolu dolu gerçekleştirdiği etkinlikler 31 Ocak Cuma (yarın) akşamı sona erecek. Etkinliklerin son gününde “Tembeller Ailesi” adlı çocuk filminin gösterimi Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak.