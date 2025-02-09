Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik kooperatif, yem bitkisi ve hayvansal üretim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kandıra’da gerçekleşen toplantıda çiftçilerin verimli üretim yapmasına katkı sunulması hedeflendi.KOCAELİ (İGFA) - Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kandıra’da düzenlediği toplantıda çiftçileri yem bitkisi, hayvansal üretim ile kooperatifçilik konularında bilgilendirdi.

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi; mazot, gübre, tohum, yem bitkisi ve modern sera başta olmak üzere 81 destekleme projesini hayata geçirerek, üreticilerin her zaman yanında oldu.

Büyükşehir tarımsal desteklerin yanı sıra, çiftçilere yönelik düzenlediği eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticileri bilinçlendirerek, verimli üretim yapmasına katkı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Araman Kültür Merkezi’nde çiftçilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım yüksek oldu.

Toplantıya; Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aysu, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Kaçan katıldı. Ayrıca toplantıda mahalle muhtarları, daireye bağlı ziraat mühendisleri ve veterinerler ile çevre köylerden çok sayıda çiftçi ve üretici de hazır bulundu.

Toplantıda ziraat mühendisleri ve veterinerler, kooperatifçilik, yem bitkisi ve hayvansal üretim konularında detaylı bilgilendirmeler yapılırken, uzmanlar, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak, tarımda verimliliği artırmaya yönelik çeşitli öneriler sundu. Sorunlarını dile getirme fırsatı bulan çiftçiler, uzman isimlerden öneriler alma fırsatı da yakaladı.