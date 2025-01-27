Çayırova’ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatacak bir proje daha hayata geçiyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vizyon projeleri arasında yer alan spor lisesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar Çayırova’ya hem eğitim hem de spor alanında sınıf atlatan, birçok yatırımı da ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Spor Lisesi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

21 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek, 24 derslik, bin 500 kişilik kapalı spor salonu, futbol ve basketbol sahalarıyla birlikte 150 kişilik kız öğrenci, 150 kişilik erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin konaklayabileceği yurdu bulunacak spor lisesi, Çayırova’ya büyük bir katma değer sağlayacak.

Spor lisesinin Şantiye alanında gerçekleştirdiği inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi: “Hayal ettik, projelendirdik ve hayata geçiriyoruz. Çayırova’mıza spor lisemizi kazandırıyoruz. Gençlerimizin hayallerini yeşertecek ve ilçemizi spor alanında bir marka şehir haline getirecek spor lisemizde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Spor lisemizde, gençlerimiz yeteneklerini keşfedecek ve geleceğe en güzel şekliyle kendilerini hazırlayacaklar. Tabii burası bir eğitim kurumu yuvası olmanın yanı sıra, sporla eğitimin buluştuğu bir nokta olacak. Biz Çayırova’mıza büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Spor lisemiz, Çayırova’mıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.