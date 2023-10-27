Kocaeli’de çalınan bir otomobil, Aydın’ın Germencik ilçesinde akaryakıt alımı yaptığı sırada yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt alımı yapan bir aracın Kocaeli ilinde çalıntı kaydı ile arandığı tespit edildi. Takibe alınan otomobil, Ömerbeyli Mahallesi’nde durdurularak A.H.M. isimli şüpheli şahıs ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, konu hakkında ilgili makamlara bilgi verildi. Araç, ruhsat sahibine verilmek üzere yedi emin otoparkına teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.