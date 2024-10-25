Kocaeli’de yapılan yatırım harcamalarına ilişkin bilgi veren Vali İlhami Aktaş, "2024 yılı ödenek toplamı 30 milyar 753 milyon TL’dir. Dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı 18 milyar 8 milyon TL’dir. 2024 yılı Eylül sonu itibarıyla yatırım harcamalarının yüzde 55’i ulaştırma sektöründe, yüzde 27’si diğer kamu hizmetleri sektöründe, yüzde 8,79’u eğitim sektöründe, yüzde 8,52’si ise başta enerji, sağlık ve tarım olmak üzere diğer sektörlerde gerçekleşmiştir" dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kocaeli’de 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verildi. İl Yatırım Takip Sistemi verilerini paylaşan Vali Aktaş, "İlimizde 2024 yılında toplam 675 proje üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Dönem sonu itibarıyla 101 proje tamamlanmıştır. Devam eden proje sayısı 467, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 49, tasfiye edilen proje sayısı ise 12’dir. 2024 yılı yatırımlarının proje bedelleri toplamı 204 milyar 63 milyon TL’dir. 2024 yılı ödenek toplamı 30 milyar 753 milyon TL’dir. Dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı 18 milyar 8 milyon TL’dir. Yıl ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 59’dur. 2024 yılı Eylül sonu itibarıyla yatırım harcamalarının yüzde 55’i ulaştırma sektöründe, yüzde 27’si diğer kamu hizmetleri sektöründe, yüzde 8,79’u eğitim sektöründe, yüzde 8,52’si ise başta enerji, sağlık ve tarım olmak üzere diğer sektörlerde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Kurumlar arası iş birliği önemli"

Vali Aktaş, "Yatırımların etkin bir şekilde izlenmesi, özellikle yüksek oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması konusunda yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın azami gayret göstereceklerine inanıyorum. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususların doğru ve etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için sorunlara yönelik çözüm önerileriniz, toplantının verimli geçmesi açısından önem taşımaktadır. İlçelerimizde yapılan çalışmalarda ilçe kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızla irtibatlı olunmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.