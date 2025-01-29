Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda başlattığı Şelale Park Sosyal Tesisleri’ndeki uygun fiyatlı yemek ve self servis uygulaması, Çayırovalı vatandaşların büyük beğenisini kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yemek için Şelale Park Sosyal Tesisleri’ni tercih eden ilçe sakinleriyle bir araya gelerek ‘afiyet olsun’ dileklerini iletti.

Çayırova Belediyesi Şelale Park Sosyal Tesisleri, uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğin yeni adresi oldu. Mecliste alınan karar sonrasında uygulamaya konulan Şelale Park Sosyal Tesisleri’ndeki self servis hizmeti, ilçe sakinleri tarafından çok sevildi. Saat 11.30 ile 15.30 saatleri arasında verilen tezgah yemekleri, uygun fiyatla Çayırovalılarla buluşuyor. 25 Aralık tarihinden itibaren devam eden uygulamada kahvaltı servisi 08.30-11.30, tezgah yemekleri 11.30-15.30 ve alakart yemekleri de 13.30-22.00 saatleri arasında servisi gerçekleştiriliyor. Yeni yapılan uygulama sonrasında uygun fiyatlı yemeklerdenÇayırovalı vatandaşlar da çok memnun. Yemek için Şelale Park Sosyal Tesisleri’ni tercih eden ilçe sakinleriyle bir araya gelip sohbet eden Başkan Çiftçi, vatandaşlara ‘afiyet olsun’ dileklerini iletti.Çayırovalı ilçe sakinleri, Başkan Çiftçi’ye yeni uygulama için teşekkür etti.

“ÇOK MEMNUN KALDIK”

Şelale Park Sosyal Tesisleri’ndeki yeni uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Mustafa Sezer, “Ben arkadaşımın vasıtasıyla geldim. Yemekler çok güzel.Ben çok memnunum, baktığınız zaman fiyat-performans uygulaması. Bundan ötürü de tebrik ediyorum” dedi. Ahmet Çakırgil ise, “Sosyal tesislerimize, belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin getirdiği bu hizmetten dolayı gerçekten çok memnun kaldım. Yemekleri ve lezzetleri mükemmel açıklamalarında bulundu.

UYGUN FİYATLI YEMEK KEYFİ

Tesisi sıklıkla ziyaret ettiğini ve fiyatların çok uygun olduğunu belirten Esra Güleç, “Buraya sıklıkla geliyorduk yeni uygulamayla da fiyatlar baya güncellenmiş, çok da iyi olmuş açıkçası, çok memnun kaldık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Yapılan self servis ve uygun fiyat uygulamasının ardından Şelale Park Sosyal Tesisleri’ne gelen misafirler çorba çeşitlerini 30 TL’ye, pilav çeşitlerini 30 TL’ye, etli sulu yemekleri 80 TL’ye, tavuklu sulu yemekleri 70 TL’ye, tatlı çeşitlerini 40-45 TL’ye, salata çeşitlerini 30 TL’ye, meze çeşitlerini 25 TL’ye ve bakliyat yemeklerini de 50 TL’ye yiyebiliyor.