Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda geliştirdiği projeleri birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek pek çok yatırımda ise sona yaklaşıyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir, Gebze bölgesi için inşa ettiği yeni hal binasını tamamlayarak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Halka her zaman daha iyi şartlarda hizmet vermeyi ilke edinen Büyükşehir, Gebze bölgesinde günümüz teknolojisine uygun bir şekilde inşa ettiği sebze ve meyve halinde tüm imalatları tamamladı. Geçici kabul aşamasına geçilen modern hal binası çok yakın bir zamanda hizmete girecek.

25 BİN M2 ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Büyükşehir, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçları da artan Gebze bölgesine büyük ve modern bir sebze meyve hali kazandırdı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen yeni hal binası Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne yeni bir soluk getirecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde inşa edilen yapıda son imalatlar yapıldı.

TÜM İMALATLAR TAMAM

Çevre saha betonları ile ızgaraların montajı ve altyapı imalatlarını tamamlayan ekipler, dükkânların ve idari binaların tüm vitrifiye montajlarını da bitirdi. Kasa depoların imalatları ile kepenk montajlarının tamamlandığı projede şu an dükkân içi kantarlar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde ise saha alanında yol çizgileri ve park yerleri çizilecek.

GEÇİÇİ KABUL SÜRECİ

Projede 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân, sandık depoları, mescit, tuvaletler, teknik hacimler, çay ocağı, büfe, lokanta ve berber yer alıyor. 68 TIR parkı ve 63 araçlık otopark alanıyla esnafın modern bir şekilde hizmet vereceği yeni hal binasında geçici kabul aşamasına geçildi. Gebze’de fiziki şartların yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut sebze ve meyve hali çok yakın bir zamanda yeni yerine taşınacak.