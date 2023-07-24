Kocaeli’de bu yıl içerisinde yapılan operasyonlarda bin 419 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği, 45 göçmen kaçakçısının da tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl içinde düzensiz göç ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 79 operasyon düzenlendiği, 104 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldığı ifade edildi. 45 göçmen kaçakçısının tutuklandığı, 22’si hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandığının vurgulandığı açıklamada, bin 419 göçmenin de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği kaydedildi.