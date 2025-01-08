Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Maksut Beğtaş’ı (55) ATM önünde tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı, İstanbul Sancaktepe’de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi’nde meydana geldi. ATM önünde bekleyen Maksut Beğtaş silahlı saldırıya uğradı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beğtaş’ın hayatını yitirdiği belirlendi. Beğtaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

22 yaşındaki zanlı İstanbul’da yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen zanlının U.B. (22) olduğunu tespit etti. Olayın ardından ticari taksiyle İstanbul Sancaktepe’ye kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. U.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.