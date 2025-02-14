Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Atletizm branşında mücadele eden genç sporcular, Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası’nda 2’si altın 5’i gümüş olmak üzere 19 madalya aldı.KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova’nın gençleri başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün atletizm branşı sporcuları, Kocaeli Salon Atletizm şampiyonasında başarıdan başarıya koştu. U-14, U-16 ve U-18 yaş kategorilerinde 13 Şubat Perşembe günü İzmit Kapalı Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 19 madalya birden kazandı.

Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası’nda mücadele eden Çayırovalı sporcular 2’si altın 5’i gümüş olmak üzere 19 madalya birden kazandı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Kocaeli Atletizm İl Şampiyonası’ndan ikisi altın beşi gümüş 19 madalyayla dönen sporcularımızı tebrik ediyoruz” denildi.