Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal projelerinden olan, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerden dolayı öz bakımını yapamayan vatandaşlara sunduğu “Evde Bakım Hizmeti”, 101 yaşındaki Bedia Demirtürk’e de büyük kolaylık sağlıyor. Demirtürk, bir asırlık ömrüyle görenlere ‘maşallah’ dedirtiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerden dolayı öz bakımını ya da yaşadığı ortamın temizliğini yapamayan kişilere duş, saç kesimi, tırnak kesimi, saç-sakal tıraşı gibi hizmetler veriyor.

Bu kapsamda yaşı itibariyle görenlere ‘maşallah’ dedirten Bedia Demirtürk de Büyükşehir’in bu hizmetinden yararlanıyor. 101 yaşındaki Bedia Demirtürk’ün oğlu Çetin Demirtürk, evde bakımdan hasta karyolası hizmetine kadar hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“HER HAFTA GELİYORLAR, GAYET MEMNUNUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Evde Bakım Hizmeti” vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Bu kapsamda Gölcük Değirmendere’de 101 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi’nden yaklaşık 2 yıldır evde öz bakım hizmeti alan Bedia Demirtürk’ün oğlu Çetin Demirtürk, hizmetten duyduğu memnuniyeti “Çok önemli bir iş yapıyorlar, gelen personel evimizin kızı oldu” sözleriyle dile getiriyor. Annesi ile birlikte yaşayan Çetin Demirtürk, “60 yaşında bir erkek olarak 101 yaşındaki annemin bakımını üstlenmek çok zor. Bunu da artık Büyükşehir’den görevli arkadaşlar yapıyor. O yüzden çok mutluyum” dedi. Büyükşehir personelinin sıcakkanlı yaklaşımlarına da değinen Demirtürk, ”Geçen hafta annemin doğum günüydü. Arkadaşlar elinde pastayla kutlamak için geldi. Çok mutlu olduk. Aldığımız hizmetten de, evimize gelen personelden de çok memnunuz. Allah razı olsun” dedi.

HASTA KARYOLASI HİZMETİ DE VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürekli ya da geçici olarak yatağa bağımlı hastalara, hasta karyolası ve hasta bakım aparatları tedarik ediyor. Hastaya ve hasta yakınlarına destek olmayı amaçlayan projeden faydalanan Çetin Demirtürk, hasta karyolası kullanmadan önce mücadele ettikleri yatak yaralarından hasta karyolasının gelmesiyle birlikte kurtulduklarını anlattı. Demirtürk, “Yatağımız elektrikli. İstediğimiz gibi ayarlayabiliyor, gerektiğinde yemeğini yatağında yedirebiliyoruz. Son derece memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.