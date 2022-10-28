Kocaeli’de polis ekiplerince farklı suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de polis ekiplerince farklı suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü; hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan ve haklarında 1 ile 10 yıla kadar hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 şahıs yakalanarak, adliyeye sevk edildi.