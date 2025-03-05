Kocaeli Büyükşehir, “Mutlu Çocuklar Okulu” etkinlikleri kapsamında çocuklara zorbalığın nedenleri, etkileri ve zorbalıkla başa çıkma yöntemlerini eğlenceli bir dille anlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bir Başka” etkinlikleri devam ediyor. Bu bağlamda “Mutlu Çocuklar Okulu” başlığı altında gerçekleştirilen etkinliklerden biri de “Drama ile Zorbalığa Hayır-Alaycı Memo ile Zorbalığa Dur De” söyleşisi oldu.

ZORBALIĞA KARŞI FARKINDALIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki çocuklar ve aileleri için farklı alanlarda pek çok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezi Akasya’da düzenlenen etkinlikte Yazar Cansu Başak Yalçınkaya, çocuklarla bir araya gelerek zorbalık konusunda farkındalık oluşturdu. Yalçınkaya, söyleşi kapsamında çocuklara zorbalığın nedenleri, etkileri ve zorbalıkla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Empati kurmanın önemi üzerine de konuşan Yalçınkaya, çocukların interaktif katılımını sağlayarak konuyu daha anlaşılır hale getirdi.

EĞİTİCİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etkinliğin devamında çocuklarla çeşitli eğitici oyunlar oynanırken, pipetlerden müzik aletleri yapılarak eğlenceli bir atölye gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen söyleşi ile çocuklar hem bilinçlendi hem de keyifli vakit geçirdi. Anne Şehir merkezlerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek Mutlu Şehir Okulları etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0 262 318 27 29 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyorlar.

HERKES BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Anne Şehir Merkezi’nde düzenlenen bu tür eğitimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu değerli eğitimlerle Kocaeli’ndeki çocuklar ve aileler, zorbalıkla başa çıkma konusunda daha donanımlı hale geliyor.