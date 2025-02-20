Kocaeli’de "Altay kar fırtınası" öncesi 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi hazır hale getirildi. Ekipler 24 saat aralıksız çalışacak.

Kocaeli’de bir haftadır aralıklarla yağan karın, Meteoroloji’nin "Altay kar fırtınası" uyarısıyla birlikte şiddetlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle teyakkuzda bekleyen ekipler, il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürecek. Yüksek kesimler ve köy yollarının kapanmaması için de önlemler alındı.

İlçe belediyeleri de koordinasyon içinde çalışacak

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan karla mücadele ekipleri, kentin tüm ilçelerinde, köy yollarında ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle hastanelerin acil servis girişleri, aile sağlığı merkezleri, köprüler, camiler, otogarlar, otobüs durakları, kamu binalarının önü, üst geçitler ve viyadüklerde kar birikintisi ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirler alındı.

Üst geçitlerin merdivenlerinde biriken karın gece ayazıyla buzlanma oluşturmasını önlemek için buz çözücü solüsyon kullanılacak. Karla mücadelede kullanılan araçlar tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutacak.

İlçe belediyeleri de 793 personel ve 185 araç-iş makinesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda görev yapacak. Ekipler, yoğun kar yağışı öncesinde yüksek ve kırsal kesimlerde olduğu gibi şehir merkezlerinde de konuşlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı öncesinde buzlanmayı önlemek amacıyla 47 bin ton tuz alımı yaptı. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere depolanan tuzun yaklaşık 15 bin tonu, buzlanmanın yoğun olduğu bölgelere gönderildi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama çalışmaları yapılarak buzlanmanın önüne geçilecek.