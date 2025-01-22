Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Ahmet Serin, aldığı 2 yıllık eğitim sonrasında işe başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireyleri topluma kazandırmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerin oluşmasını sağlamak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Doğuştan özel gereksinimli olan ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 2 yıl eğitim gören Ahmet Serin’in hikâyesi ve aldığı eğitim sonrası kat ettiği yol ailesi için sevinç kaynağı oldu.

Öğrencilerine; değerler eğitimi, mutfak, müzik, beden eğitimi, akıl oyunları gibi dersler veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylerin sonraki yaşamında da yanlarında olmaya devam ediyor.

İş hayatına uyumlarını kolaylaştırmak ve meslek edinilmesini sağlamak amacıyla verilen eğitimler, ailenin desteği ve öğrencinin gayretiyle meyvelerini veriyor. Merkez, öğrencilerin istihdamına destek olurken, aldığı eğitimle büyük değişime uğrayan Ahmet, istihdama kazandırılan öğrencilerden sadece biri.

Ahmet’in Büyükşehir’den aldığı eğitimler ile yaşadığı olumlu değişiklik için mutlu olduğunu dile getiren anne Hülya Serin, oğlunun 5 yaşına gelmesine rağmen konuşmaya başlamaması sebebiyle şüphelendiklerini ve o günden beri mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile komşularının tavsiyesi üzerine tanışan aile, Ahmet’in eğitim sonrası yaşadığı değişikliği “Oğlum Cemil Meriç sayesinde topluma kazandırılmış bir birey oldu” sözleriyle ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİ

Lise eğitimini bitirdikten sonra odaya kapanan ve ailesiyle de iletişimini koparan Ahmet, Cemil Meriç ile tanışmasından sonra tekrar sosyal hayata kazandırıldı. Anne Hülya Serin, “Oğlum artık evde bana yardım ediyor, insanlarla iletişim kuruyor ve çalışmaya başladı. Bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordum, çok mutluyum Büyükşehir’e teşekkür ederim” dedi. Sözlerini özel birey ailelerine “Çocuklarınızın arkasında durun ve onları yalnız bırakmayın” diyerek bitiren Hülya Serin, oğlu Ahmet Serin’e ömrü yettiğince destek olacağını söyledi.