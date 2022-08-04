İtfaiye ekipleri Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin insansız hava aracını kurtararak öğrencilere teslim etti.

Öğrenciler kendi imkânlarıyla kurtaramadığı insansız hava aracı için İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze Grup Amirliği ekipleri sepetli araçla Gebze Teknik Üniversitesine geçti.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin insansız hava aracını (İHA) takılı kaldığı ağaçtan alarak öğrencilere teslim etti. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin insansız hava aracını (İHA) takılı kaldığı ağaçtan kurtardı.

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