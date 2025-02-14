Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası bir afet öncesinde toplum bilinci oluşturmak için “Afet Farkındalık Eğitimi” veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası bir afette toplum bilinci oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, KO-MEK kursiyerlerine “Afet Farkındalık Eğitimi” vererek, afet anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlenmelerini sağladı.

HEDEF, AFETE HAZIR BİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı şehri olası bir afete hazırlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin de merkez üssü olan Kocaeli’nde farkındalığı artırmak için Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı faaliyetleri kapsamında KO-MEK kursiyerlerine “Afet Farkındalık Eğitimleri” gerçekleştiriliyor. Yapılan eğitim ve çalışmalar ile afete hazır bir toplum oluşturulması hedefleniyor.

36 FARKLI NOKTADA EĞİTİM

Afetlere dayanıklı bir toplum ve afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle çalışan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 36 farklı noktada toplam bin 164 kursiyere afet farkındalık eğitimi verdi. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilen kursiyerler, bu sayede konuyla ilgili merak ettikleri soruların cevabını da buldu.

ALINACAK TEDBİRLER AKTARILDI

Eğitime katılan kursiyerler, afetlere karşı hazırlık yapmanın yanı sıra afet sonrası psikolojik destek konularında da bilgilendirildi. Eğitimlerde bireylerin kriz anında çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların ihtiyaçlarına nasıl yanıt vermeleri gerektiği, güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesi, afetzedelerin hem kendileri hem de aileleri için afet ve acil durumlara karşı almaları gereken tedbirler aktarıldı. Afetlere dayanıklı bir toplum ve afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle çalışmalarını yürüten Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afet farkındalık eğitimleri ve tatbikatlarına önümüzdeki günlerde de devam edecek.