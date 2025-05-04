Kocaeli’nin Şirintepe Mahallesi’nde yaşayan 1941 doğumlu Saime Öz Başaran, hayat yolculuğundan damıttığı duygularla kaleme aldığı ikinci şiir kitabı “Ömür Dediğin”i okuyucuyla buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Yıllardır şiirle iç içe bir yaşam süren Başaran, kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada, şiirlerini aslında “kendine” yazdığını dile getirerek, “Ben aslında kendimle konuştum. Şiirlerimi kendime yazdım. Sevgimi, özlemimi, hasretimi, hüznümü, değer verdiklerime olan hayalimi şiirlere döktüm. Güzel bir kitap oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni kitabı “Ömür Dediğin”de aşk, hasret, vuslat, doğa ve güzellik gibi insana dair temel duyguları işleyen Saime Öz Başaran, ömrün içinden süzülen bu satırlarla sadece mısralar değil, aynı zamanda bir kalbin çırpınışını, bir annenin sevgisini ve bir kadının güçlü duruşunu da ortaya koydu.

Başaran, şiir yazma sürecini ise, “Yıllar geçip giderken ardında nice hatıralar, acılar, sevinçler, özlemler bıraktı. Hayatın bana sunduğu her duyguyu; zaman zaman içime gömdüm, zaman zaman ise bir kalemle kâğıda emanet ettim. Kimi zaman bir gecenin sessizliğinde, kimi zaman sabahın ilk ışıklarıyla doğan umutla yazdım.” şeklinde özetledi.

İlerlemiş yaşına rağmen, yazmaya, dikiş dikmeye, gezilere gitmeye, torunlarına vakit ayırmaya dikkat eden Saime Öz Başaran, ‘Sevin, sevilin. Mutlu olun. Yazın. Okuyun. Herkese güzel örnek olun’ mesajını verdi.