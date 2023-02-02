Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit TEM Otoyolu üzerinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 66 gümrük kaçağı parfüm, 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli polis ekiplerince İzmit TEM Otoyolu’nda durdurulan 2 araçta 66 gümrük kaçağı parfüm ile 360 kilo bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

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