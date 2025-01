Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında düzenlediği eskimeyen şarkılar konseri ile davetlilere nostalji dolu bir gece yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında kurduğu 65 yaş üstü koro, “Eskimeyen Şarkılar” konseriyle sahne aldı. Geçmiş yıllara uzanan en güzel şarkıların seslendirildiği konserde nostalji dolu bir gece yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında kurduğu ve 65 yaş üstü bireylerin yer aldığı koro, “Eskimeyen Şarkılar” konseriyle muhteşem bir performansa imza attı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş, STK ve dernek katıldı.

30 kişiden oluşan korada 15 kişi ilk defa “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında dinleyici ile buluştu. 2024 yılı Temmuz ayından beri çalışmalara hız kesmeden devam eden grup, dinleyicilere keyif dolu dakikalar yaşattı. 65 yaş üstü koronun sahne aldığı konserde en sevilen eserler seslendirildi. SDKM’yi dolduran Kocaeliler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar, geçmiş yıllara damga vuran birbirinden güzel eserle nostalji dolu anlar yaşadı.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTILAR

Konser öncesi kuliste duygularını paylaşan 20 yıllık koro şefi Aysel Demircan, koroda ilk defa sahneye çıkan kişiler olduğunu ve bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi. Aylardır süren hummalı çalışmalarda çok eğlendiklerini dile getiren Demircan, “Biz her prova sonrası eve pamuk gibi dönüyorduk” dedi. Konuşmasına devam eden Demircan, “Burada ilk defa bu deneyimi yaşayacak arkadaşlarımız var. Onlar adına da çok mutluyum. Koromuz çok sesli ve her telden bir koro. Repertuvarı oluştururken her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyoruz. Arabeskten pop türüne kadar her kesime hitap edecek şarkılarımız var” dedi. “Hayatın İçindeyim” projesiyle bu imkânı bulduklarını dile getiren koro şefi Aysel Demircan, desteklerinden dolayı Büyükşehir’e teşekkür etti.