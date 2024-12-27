Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 5 kişinin yaşadığı tek katlı bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli’nin Kartape ilçesinde İbrikdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Arif Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklu 5 kişinin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangının alevleri kısa süre içerisinde tek katlı evi sardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.