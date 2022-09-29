Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kartepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 4 kilo 825 gram esrar, 87 kök kenevir, hassas terazi, tabanca ve 66 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kocaeli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ve 87 kök kenevir ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.