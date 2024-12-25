Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki hafif ticari otomobil ile iki motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, Dumlupınar Mahallesi D-130 karayolunda meydana geldi. Yalova istikametinde seyir halinde olan birisi yurt dışı plakalı olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı. Y.K.D. idaresindeki 41 AHN 034 ve M.H.C. idaresindeki 41 AYA 150 plakalı motosikletler seyir halindeyken birbiriyle çarpıştı. M.M. idaresindeki JP 601 Z ve S.B. idaresindeki 61 JB 381 plakalı otomobillere çarparak motorlar güçlükle durabildi. Kazada motosiklet sürücüleri Y.K.D. ile M.H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.