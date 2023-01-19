Kocaeli’de düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından 33 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilen Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetim altında bulunan 33 düzensiz göçmen, dün İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kocaeli’de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 33 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.