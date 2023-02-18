Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmit ilçesinde farklı bölgelerde hırsızlık yapan 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan, 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen K.A. Sakarya’da yakalanırken, otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K. ve 2 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen F.D. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde farklı bölgelerde hırsızlık yapan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.