Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Şubat tarihleri arasında suçun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda 17 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 5 kesici alet ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli’de polis ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda 24 silah ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Depremzedelerin üşümemesi için kıyafet dikiyorlar

Depremzedelerin üşümemesi için kıyafet dikiyorlar

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