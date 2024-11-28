Kocaeli’de 7 ayrı suçtan aranan ve 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasını bulunan şahıs emniyet ekiplerince yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 7 ayrı aranma kaydı bulunan ve 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. isimli şahıs, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.