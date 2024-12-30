Sanayi ve teknolojinin başkenti Kocaeli, geride bıraktığımız yıl boyunca asayişten spora pek çok önemli olaya tanıklık etti.

Türkiye’nin dinamik şehirlerinden biri olan Kocaeli’de, yıl boyunca dikkat çeken olaylar vatandaşların hafızasında yer etti. İşte bu yıl Kocaeli’de meydana gelen ve kentin gündeminde konuşulan olaylardan bazıları:

OCAK

4 Ocak’ta Darıca’da Tülay Dağaşan (45), eski eşi tarafından öldürüldü. Boynuna aldığı kurşunlarla hayatını kaybeden kadının defalarca tehdit aldığı öğrenildi.

7 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayının mevcut başkan Tahir Büyükakın olduğunu açıkladı.

11 Ocak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Şehidin Kocaeli’de yaşayan ailesine şehadet haberi Valisi Seddar Yavuz ile askeri erkan tarafından verildi.

16 Ocak’ta Derince’de Cafer Karaman, parkta darp edilerek öldürüldü.

17 Ocak’ta Darıca’da parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki kurtuldu. Babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

19 Ocak’ta Gölcük’te iki motosikletin çarpıştığı kazada Gölcük Donanma Komutanlığı TCG Yıldıray Denizaltısında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı hayatını kaybetti. Kamacı’nın cenazesi, 20 Ocak’ta al kırmızı tabuta sarılı vaziyette askeri erkan ve ailesi tarafından morgdan teslim alındı.

25 Ocak’ta Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç 45" operasyonu kapsamında ele geçirilen 109 kilogram kokain, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

ŞUBAT

1 Şubat’ta Gebze’de İbrahim Y. tarafından rehin alınan P&G fabrikasının işçileri, 9 saatin ardından kurtarıldı. Şahıs, tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon için düğmeye basıldı.

3 Şubat’ta Gebze’de bulunan kimyasal fabrikasında çıkan yangın, 5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

5 Şubat’ta Derince’de çocuğunu almak için okulun bahçesine gelen Murat Tosun, 2 şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Baba ve oğul olan şüpheliler, 6 Ocak’ta tutuklandı.

3 Şubat’ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hayatını kaybeden ablası Mualla Özen’i Kocaeli’de son yolculuğa uğurladı.

9 Şubat’ta İzmit’te bir alışveriş merkezindeki ünlü kuyumcu firmasına ait dükkan, gece saatlerinde çatıdaki havalandırma deliğinden giren kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

9 Şubat’ta Körfez’de servis otobüsü şoförü Yılmaz Sınırkan, aracın tekerlek jantını takmak istediği esnada bir şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli polis karakoluna giderek teslim oldu.

18 Şubat’ta Kocaelispor’un evinde Şanlıurfaspor’a 1-0 kaybetmesinin ardından taraftarlar, Ertuğrul Sağlam’a tepki göstermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından tecrübeli hoca istifa kararını aldı.

MART

6 Mart’ta İzmit’te bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı. Şahıs hayatını kaybetti, meraklı vatandaşlar köprüden polis ekiplerinin çalışmalarını seyretti.

7 Mart’ta TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

16 Mart’ta Körfez’de bulunan Evyapport limanında gemi kıyıda bulunan vinçlere çarptı.

16 Mart’ta Darıca’da işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, eski sevgilisi tarafından pusu kurularak öldürüldü.

18 Mart’ta Gebze’de ham beton üretimi yapılan Kar Group’ta sanayi tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 kişiden birinin Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu öğrenildi.

19 Mart’ta Dilovası’nda Emre Taşdemir, husumetlisi tarafından otomobilinde başından ateş edilerek öldürüldü.

27 Mart’ta İzmit’te Murat P., kardeşi Mert P. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

27 Mart’ta Gebze’de 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek, kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü.

29 Mart’ta Gölcük’te çay ocağında oturduğu esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan Muzaffer Ece hayatını kaybetti.

31 Mart’ta kayıtlı 1 milyon 553 bin 380 seçmenin bulunduğu Kocaeli’de, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

NİSAN

11 Nisan’da Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap’ın yaptığı “Uluslararası Uyuşturucu Madde” organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-11” operasyonlarında toplamda; 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4’ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı. NARKOÇELİK-11 operasyonunda yakalanan kokain miktarı, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” oldu.

12 Nisan’da Darıca’da sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle sona erdi. Kar maskeleri ile kahvehane basan iki kişi, 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu’nu öldürdü. Olayın ardından 8 kişi gözaltına alındı.

18 Nisan’da İzmit’te markette çıkan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangında bin 350 metrekare kapalı alanın tamamı yandı.

MAYIS

10 Mayıs’ta Kocaeli’de 2017 yılından beri haber alınamayan evli ve 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından cinayet aydınlatılırken, kadının aile meclisinde alınan infaz kararının ardından kocası, kocasının kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alana götürülerek öldürüldüğü belirlendi.

12 Mayıs’ta Kocaelispor’da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine ikinci kez Ertuğrul Sağlam getirildi.

19 Mayıs’ta Gölcük’te Rümeysa Meriç Özcan (18), cinsel birliktelik teklifini reddettiği şahıs tarafından canice öldürüldü.

31 Mayıs’ta Kocaeli’de Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada, Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

HAZİRAN

26 Haziran’da Gebze’de boya fabrikasında çıkan yangın 2 ev ve 5 araca sıçradı. Fabrika, bir ev ve 3 araç küle dönerken, itfaiyenin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı.

26 Haziran’da Çayırova’da okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

30 Haziran’da Kocaeli’de göreve giderken trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

TEMMUZ

5 Temmuz’da Kocaeli’de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ı tabanca ile vurarak öldüren 17 yaşındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, cinayet emrini aldıkları 2 kişinin kendilerini Yunanistan’a götüreceklerini, para, araba ve ev vereceklerini söylediklerini anlatan zanlı, "Herkes işinin ne olduğunu biliyordu ve sadece işini yaptı. Eve vardıktan sonra direkt uyudum ve uyandığımda kapıda polislerin olduğunu gördüm. Yaptığım şey için çok pişmanım. Bu olayı yapmamızı D.S. ve Y.A. istediler. Zaten onlar Yunanistan’da firari durumda olup, sürekli birlikteler" dedi.

11 Temmuz’da Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin tırı özel dizayn ettikleri öğrenilirken, 218 paket skunk maddesini narkotik köpeği anında tespit etti.

18 Temmuz’da Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Malatya Valiliği’ne, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Kocaeli Valiliği’ne atandı.

27 Temmuz’da Gölcük’te eski eşi tarafından evinde vurulan Sözen Tutci hayatını kaybetti. Annesinin vurulduğunu gören oğlu ise babasına ateş etti, baba da oğlunu vurarak yaraladı.

AĞUSTOS

26 Ağustos’ta Darıca’da bir işyerine kurşun yağdıran zanlılar, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan’ı öldürdü.

30 Ağustos’ta Kartepe’de istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu Erdal Kara, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

EYLÜL

3 Eylül’de İstanbul’da oto galeride darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli’ye getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp, asitle eritilen iş adamı Nurhan Ör’ün cinayetine ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların çoğu cinayetin planlayıcısı olarak Nurhan Ör’ün en yakın arkadaşı Işık E’yi işaret ederken, içlerinden birinin Ör’e benzemek için sakallarını beyaza boyattığı, olaydan bir gün önce de cinayet için hazırlık yaptıkları; asit, varil ve balta aldıkları vurgulandı.

6 Eylül’de İzmit’te kafede çıkan kavgada Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın tabanca ile ateş edilerek öldürüldü.

7 Eylül’de Kocaeli’de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yaşananlar ile ilgili, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak şuanda araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da evelallah temizlenecek" dedi.

8 Eylül’de Tunceli’de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu memleketi Zonguldak’a gönderilmek üzere 9 Eylül’de Kocaeli’ye getirildi. Şehidin eşi tabutuna sarılarak, "Ben söz verdim ağlamayacağım" dedi.

9 Eylül’de Gölcük’te emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, önce kanser hastası eşi Dursine Canbazoğlu’nu öldürüp, aynı tabancayla intihar etti.

11 Eylül’de Kocaelispor ile Çolakoğlu Metalurji arasında 2024-2025 sezonu sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzalandı.

13 Eylül’de Çayırova’da müzikholde kalabalık grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü Kamuran Ç. göğsünden mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

28 Eylül’de İzmit’te semt pazarında çıkan kavgada pazarcı esnafı Yiğit Laç, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

EKİM

9 Ekim’de Karamürsel’de Enes Yiğit Toraman, otobüste eşinin dayısı tarafından 40’a yakın bıçak darbesiyle öldürüldü.

13 Ekim’de Çayırova’da kocası tarafından boynundan vurulan Semira A., olaydan 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 Ekim’de Gebze’de meydana gelen doğalgaz patlamasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

KASIM

5 Kasım’da Körfez’de bulunan rafineri tesisinde meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı.

6 Kasım’da Kocaeli’de polis, sahte fiş ve fatura düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 57 şüpheli yakalanırken, 60 milyon değerinde sahte fatura ele geçirildi.

10 Kasım’da Kocaelispor, ezeli rakibi Sakaryaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ARALIK

9 Aralık’ta Gebze’de yaşayan 3 çocuk annesi Esma Söğütçü, cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından uykusunda boğularak öldürüldü.

10 Aralık’ta Körfez’de Zafer Ateş, yanında çalıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

20 Aralık’ta Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, istifa ettiğini açıkladı. Sağlam, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibarıyla sonlandırıyorum" dedi.

22 Aralık’ta Erzurum Palandöken’de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

23 Aralık’ta Kocaelispor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile resmi imzalar atıldı.

28 Aralık’ta Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı meydana gelen patlamada 13 kişi yaralandı.