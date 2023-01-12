Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de kaçakçılıkla mücadele çalışması çerçevesinde düzenlediği operasyonda 216 bin TL değerinde 194 bin 600 makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinesi ve 200 bandrol ele geçirdi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 216 bin TL değerinde 194 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.