Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçle ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince dün Körfez, Gölcük ve İzmit ilçesinde yapılan operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili ise J.A. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.