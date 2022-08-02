Türkiye’de açılış bayramları geleneğini başlatan Kocaeli, 10. Açılış Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı misafir edecek olmanın heyecanını yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de açılış bayramları geleneğini başlatan ve 12 yıl önce ilk adımı atan Kocaeli, bir açılış bayramına daha hazırlanıyor.

Kocaeli 10. Açılış Bayramı, 6 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İzmit Milli İrade Meydanında saat 16.30’da yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Gelin bu mutluluğa, bu gurura, bu heyecana siz de katılın’’ sözleriyle Büyükşehir’e ait eserlerin de hizmete gireceği 10. Açılış Bayramı’na tüm Kocaeli halkını davet etti.

İLK AÇILIŞ BAYRAMI 12 YIL ÖNCE

Bundan 12 yıl önce Türkiye’ye açılış bayramları heyecanını kazandıran Kocaeli’ni bu kez 10. Açılış Bayramı heyecanı sardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek 10. Açılış Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı farklı alandaki eserlerin de resmi açılışı yapılacak. Kocaeli’de ilk açılış bayramı heyecanı 19 Kasım 2006 tarihinde yaşanmıştı. 99 eserin açılışının yapıldığı 1. Açılış Bayramı aynı zamanda Türkiye’ye de örnek olmuştu. Ardından 2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında Kocaeli’de açılış bayramı heyecanı yaşandı. Geride kalan 9 açılış bayramında toplamda 1.336 eser hizmete alındı.

‘’Mutlu Şehir Kocaeli’’ anlayışıyla hizmet üretirken kente sayısız eserler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Açılış Bayramı’nda farklı alanlarda eserlerin açılışını yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönül belediyeciliği anlayışıyla Kocaeli’de kimseyi kimsesiz bırakmayan Büyükşehir; tarımdan sanayiye, köprü ve yollardan alt yapıya, spor salonlarından halk plajlarına, yeşilden maviye her alanda parmakla gösterilecek hizmetlere imza atıyor. Büyükşehir, bu hizmet anlayışını 10. Açılış Bayramında açılışı yapılacak eserleriyle de taçlandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin sanayideki lokomotifi Kocaeli’nin aynı zamanda bir turizm, tarım, sanat ve spor kenti olduğunu gösterecek hizmetlere imza atan Kocaeli Büyükşehir, 10. Açılış Bayramındaki eserleriyle yine kentin vizyonuna büyük bir katkı sunacak.

Türkiye’nin dört bir yanından kentimizde başarıyla düzenlenen organizasyonlara katılan her spor adamının ‘’Sporcu dostu Başkan’’ olarak selamladığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın spora ve sporcuya olan bakış açısını hizmetlerine yansıtan Büyükşehir, 10. Açılış Bayramında yine çok sayıda spor tesisini de hizmete alıyor.