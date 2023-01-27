Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 1 milyon makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 1 milyon makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası’nda yapılan denetim sırasında bir aracı durdurdu. Araçta ve sürücünün evinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 40 kilogram kıyılmış tütün, 900 bin boş makaron, 100 bin dolu makaron, 31 paket halinde 1 kilogram ambalajlı tütün, hava kompresörü ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.