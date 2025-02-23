Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda düşürülen cüzdanı kısa sürede sahibine teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sağlığı, güveni ve düzeni için 7/24 görev başında olan Büyükşehir zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda cüzdanını düşüren vatandaşın yardımına koştu.

Zabıta ekiplerinin dikkatiyle bulunan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Kamu güvenliğinin sağlanması ve kamu malının korunması noktasında çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda rutin denetimlerini sürdürdüğü sırada bir cüzdan buldu. Cüzdan içerisindeki kimlikten vatandaşın adres bilgisine ulaşan zabıta ekipleri, cüzdanı kısa sürede sahibine teslim etti.

Cüzdanını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, duyarlılıkları için Büyükşehir zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Rutin görevleri dışında vatandaşların güvenliği için de önlemler alan Büyükşehir zabıta ekipleri, Kocaelililerin huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.