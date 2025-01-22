Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı trafik zabıta ekipleri, 2024 yılında kent genelinde hatalı park eden araçlara yönelik denetimlerde 2 bin 736 aracı çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için kaldırımların üzerine park eden araçlara yönelik denetimlerine yıl boyunca devam ediyor.

ZABITA DENETİMDE

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğinin sorunsuz şekilde seyretmesi amacıyla titiz bir çalışma yürüten Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri; 2024 yılında CİMER, zabıta haber merkezi ve 153 çağrı merkezinden gelen 3 bin 579 şikâyet başvurusunu değerlendirdi. Ekipler, trafik ve yaya akışına engel olan 2 bin 736 aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alarak, trafik akışının hızlanmasını sağladı.

Ekipler ayrıca kentin çeşitli noktalarındaki alt ve üstyapı çalışmalarına da yardımcı oldu. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde araçların yanı sıra eğitim öğretim dönemi boyunca okul önlerinde görev yapıyor. Çocukların okul giriş ve çıkış saatlerinde zabıta ekipleri trafiği durdurarak çocukların güvenliğini sağlıyor.