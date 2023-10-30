Portakal Hafız Konağı’nda "Kocaeli Yerel Kültür Müzesi" açılıyor. Yarın açılışı yapılacak müze, Kocaeli’nin yerel kültürünü yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Manav kültür mirasının korunması için uzun zamandır hizmet eden Kocaeli Yerel Kültür Platformu işbirliği ile hazırlanan Kocaeli Yerel Kültür Müzesi açılıyor. Müze, yarın saat 11.00’de düzenlenecek açılış programıyla Kocaelililerle buluşacak. Yaklaşık bir yıldır süren titiz çalışmalar neticesinde hayata geçirilen bu proje, Kocaeli’nin yerel kültürünü yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Portakal Hafız Konağı’nda Kocaelililerle buluşacak olan müze 4 farklı bölümden oluşuyor.