Kocaeli’de sporun alt yapısına büyük katkı sunan Büyükşehir, Vinsan tesislerinde inşa ettiği yeni futbol sahasında sona yaklaştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir, kente kazandırdığı futbol sahalarına bir yenisini daha ekliyor. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir, “İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi Yapım İşi” kapsamında Vinsan tesislerinde inşa ettiği yeni futbol sahasında sona yaklaştı. Gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için inşa edilen futbol sahası son eksiklerinden giderilmesinin ardından hizmete girecek.

SON EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Yüzde 99 ilerleme kaydedilen projede son olarak kamera montajı, çanak anten tesisat montajı, kazan dairesi panosu montajı, doğalgaz iç tesisatı, lavabo aynaları, yağmur iniş boruları, bina dışı saha betonu, iç cephe boya tamiratları ve futbol sahasına giriş çıkışları sağlayan eksik çit montajları gibi işler yapılacak.

3.500 M2’LİK ALANA FUTBOL TESİSİ

Proje dahilinde İzmit Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerinde yer alan 3 bin 500 m2’lik alana futbol tesisi yapıldı. 63x49 ölçülerinde sahanın yapıldığı projede kulüpler için prefabrik sosyal tesis binası da inşa edildi. Sosyal tesis içerisinde soyunma odaları, duş, tuvalet ve idari ofisler yer alıyor.