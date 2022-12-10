Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İki dönemdir rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Sadettin Hülagü tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Yayımlanan karara göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği görevini yürüten Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni rektör oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Kocaeli Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk oldu.

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